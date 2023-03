Portugal derrota Bielorrússia na qualificação para o Mundial

JN Hoje às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Triunfo frente à Bielorrússia (4-2) permite à seleção nacional fechar o Grupo 4 da primeira fase de qualificação para o Mundial de 2024 com um registo 100% vitorioso.

Em Yerevan, na Arménia, casa emprestada da Bielorrússia para o jogo desta tarde, Portugal conseguiu a quarta vitória em igual número de jogos no Grupo 4 de qualificação para o Campeonato do Mundo.

A seleção nacional, que ao intervalo já vencia por 2-0, ainda permitiu a recuperação dos bielorrussos, que conseguiram repor a igualdade, mas dois golos consecutivos, de Fábio Cecílio e Zicky Té, acabaram com qualquer eventual dúvida sobre o vencedor da partida.

PUB

Campeão do mundo em título, Portugal conquistou o Grupo 4 da primeira fase de qualificação e segue para a ronda de Elite, a última etapa antes da fase final do Mundial do próximo ano.