Portugal derrota Polónia e ainda sonha com 5.º lugar no Europeu feminino de sub-20

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 venceu a Polónia, por 58-51, e vai disputar no sábado o jogo de atribuição dos 5.º e 6.º lugares do Campeonato da Europa, Divisão A, a decorrer na Hungria.

Portugal, que teve em Ana Barreto, com 14 pontos, a principal concretizadora, atingiu o intervalo a vencer por 31-25. A seleção polaca entrou melhor após o intervalo, com um parcial de 11 pontos, que a levou para o comando, aos 36-31, que só foi interrompido com um triplo de Ana Barreto aos 40-37.

O terceiro quarto, que foi dominado pelas polacas (14-9), terminou com a seleção lusa a vencer por apenas um ponto (40-39), que deixava tudo em aberto para o quarto e decisivo parcial.

A Polónia passou para a frente aos 41-40 e chegou a deter uma vantagem de quatro pontos, aos 46-42, mas a maior eficácia da seleção portuguesa permitiu recuperar o comando aos 49-48, tendo aumentado a diferença até ao final (58-51).

Portugal vai disputar, no sábado, o jogo de atribuição do 5.º e 6.º lugares com o vencedor do encontro entre a Sérvia e a seleção anfitriã da Hungria, a disputar ainda hoje, na Novomatic Arena de Sopron.