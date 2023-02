Portugal derrotado pela Polónia na final do Europeu do clero

JN/Agências Hoje às 18:24 Facebook

Seleção portuguesa de futsal do clero perdeu a final do Campeonato da Europa para a Polónia, por 3-2.

Portugal perdeu a final do Campeonato da Europa de futsal do clero para a Polónia. A partida terminou com um 3-2 favorável aos polacos.

Em Timisoara, na Roménia, a seleção nacional melhorou, ainda assim, o terceiro lugar alcançado no último Europeu, disputado em 2020 na República Checa.

A seleção lusa junta 14 párocos de diferentes dioceses do país, como Braga, Porto, Viana do Castelo e Vila Real, e disputa o Europeu de "quinas" ao peito, com equipamentos oferecidos pela Federação Portuguesa de Futebol em 2020.

No currículo, a seleção portuguesa do clero conta com cinco vitórias em Europeus.