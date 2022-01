Portugal desiste de participar no Yellow Cup devido à covid-19

JN Hoje às 17:05 Facebook

A seleção nacional de andebol desistiu de participar no 49.º Torneio Yellow Cup, na Suíça, que estava marcada para os dias 7 a 9 de janeiro, devido a casos de covid-19 na comitiva.

"Devido às restrições impostas pela Federação Europeia de Andebol em relação ao EHF Euro 2022, onde cada atleta apenas poderá ingressar na competição 14 dias após ter estado positivo com COVID-19. A Seleção A Masculina preteriu o Torneio, no qual já participou por diversas ocasiões, de modo a evitar contactos desnecessários e excesso de exposição antes do Campeonato da Europa. Tal como referido, os Heróis do Mar, que já sofreram alguns casos de COVID-19 e, por forma a proteger o grupo, continuarão a preparação em Portugal, até ao dia 11 de janeiro, data em que viajarão para a Hungria. A Seleção Nacional A Masculina manter-se-á em 'bolha' até ao final do seu período de preparação, mudando de local, de Rio Maior para Matosinhos, habitual "casa" dos Heróis do Mar, onde se manterá até dia 11 de janeiro, data da partida para Budapeste, na Hungria, onde disputará o Grupo B, do Campeonato da Europa", avança a Federação de Andebol de Portugal, numa nota publicada no site.

O organismo anota ainda que durante o estágio de preparação, as quinas não conseguiram realizar nenhum treino com o grupo completo, "vendo-se forçada a optar por, na maior parte dos casos, treino individualizado, de modo a manter a redução nos contactos de risco - o que, numa modalidade coletiva e, especialmente, antes de uma grande competição, causa grandes transtornos".

Face à desistência de Portugal e também de Montenegro o torneio suíço acabou por ser cancelado.