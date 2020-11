Portugal despede-se da Liga das Nações com uma vitória frente à Croácia

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:33 Facebook

A seleção nacional venceu (3-2), esta terça-feira, a Croácia na última jornada do Grupo 3 da Liga das Nações. Rúben Dias estreou-se a marcar por Portugal, logo em dose dupla. Kovacic, também com um bis, e João Félix também faturaram.

Foi a Croácia a primeira a marcar. Após uma defesa de Rui Patrício, Kovacic, à segunda, rematou para o primeiro golo da noite.

O empate chegou já na segunda parte, por Rúben Dias, já com a Croácia reduzida a dez após a expulsão de Rog. Depois de um livre cobrado por Cristiano Ronaldo, defendido por Livakovic, a bola sobrou para Rúben Semedo que assistiu o central, que se estreou a marcar pela equipa das quinas. João Félix conseguiu a reviravolta, mas a jogada é aparentemente precedida de falta de Diogo Jota, já que o avançado jogou a bola com a mão.

Mesmo reduzidos a dez, os croatas ainda empataram, com Kovacic a bisar mas ao minuto 90, Rúben Dias também bisou e fechou a contagem.

Portugal fechou o agrupamento no segundo lugar, com 13 pontos, contra 16 da França, que já estava qualificada para as meias-finais. A Suécia foi relegada para a Liga B depois de perder em Saint-Denis por 4-2.