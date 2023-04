Portugal deu réplica à Roménia mas falha Mundial feminino

JN/Agências Hoje às 23:00 Facebook

A seleção portuguesa feminina de andebol falhou, esta quarta-feira, a qualificação para o Mundial, ao perder diante da Roménia, por 28-24, como já acontecera na primeira mão do play-off, em jogo disputado no Multiusos de Paredes.

O combinado luso iniciou o jogo com 15 golos (35-20) para recuperar, uma desvantagem demasiado grande de anular, tendo também em conta a diferença de potencial entre as duas seleções.

Embora favorita e em vantagem no play-off, a Roménia mostrou sempre ser mais forte, com um bloco defensivo agressivo, que conseguiu bloquear muitos ataques, e, atrás, contou com uma guarda-redes atenta e inspirada.

As romenas rapidamente conquistaram uma vantagem de três golos, pouco depois alargada a sete tentos, em grande parte pelos méritos da poderosa pivô Elena Pitea.

Patrícia Rodrigues foi a portuguesa mais concretizadora no primeiro tempo, com três golos, um de sete metros e os restantes em ataques a partir da ponta direita.

Ao intervalo a Roménia vencia por cinco golos de diferença, uma vantagem que seria encurtada no final do encontro para apenas quatro, numa réplica lusa liderada por Sandra Santiago, com cinco golos neste período (seis em todo o encontro).

Patrícia Rodrigues, com quatro tentos, foi a segunda melhor marcadora de Portugal, num jogo que permitiu às pupilas de José António Silva encurtar distâncias para a poderosa Roménia, a formação que travou a primeira qualificação lusa para um Campeonato do Mundo.

Ficha do jogo

Jogo no Pavilhão Multiusos de Paredes.

Portugal - Roménia, 24-28.

Ao intervalo: 8-13.

Sob a arbitragem de Filip Fahner e Likasz Kubis, da Polõnia, as seleções alinharam e marcaram:

- Portugal (24): Isabel Góis, Patrícia Rodrigues (4), Beatriz Sousa (1), Patrícia Lima (3), Sandra Santiago (6), Bebiana Sabino (2), Carmen Figueiredo (3). Jogaram ainda: Mariana Lopes, Anais Gouveia, Carolina Loureiro, Carolina Silva, Oana Minciuna (3), Maria Unjaque, Jéssica Ferreira, Adriana Lage (1) e Joana Resende (1).

Treinador: José António Silva.

- Roménia (28): Yuliya Dumanska, Seraficeanu (3), Cristina Lazlo (4), Georgiana Neagu (1), Elena Pintea (4), Iulia Buceschi (2) e Ana Maria Tanasie (2). Jogaram ainda Stefabia Sandru, Daria Bucur, Diana Badea (3), Gabriela Ostase (5), Nicoleta Dinca (1), Sorina Grozav (2), Maria Bazaliu (1) e Nicoleta Balog.

Treinador: Constantin Pera.

Assistência: Cerca de 1.100 espetadores