Portugal dominador conquista Torneio Internacional do Porto de sub-18

JN/Agências Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa de futebol de sub-18 venceu, hoje, por 3-0, a Eslováquia, no encerramento do Torneio Internacional do Porto, em Lousada, confirmando a vitória já garantida no domingo com o triunfo frente à Macedónia do Norte (3-1).

Portugal, já virtual vencedor do troféu, fez o pleno de vitórias no torneio, com um triunfo por 3-0, no Estádio Municipal de Lousada, com golos de Samuel Justo, aos 32 minutos, Ricardo Marques (48) e Hugo Félix (53).

A superioridade da seleção lusa, com uma exibição ao nível ofensivo irrepreensível, ficou patente desde o minuto inicial e a possibilidade de goleada cedo se mostrou o cenário mais provável.

Portugal terminou invicto o torneio com triunfos frente à Geórgia (5-0), Macedónia do Norte (3-1) e Eslováquia (3-0), com um saldo de 11 golos marcados e apenas um sofrido.