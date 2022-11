Portugal dominador estreia-se no Mundial com goleada

JN Hoje às 00:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal arrancou o Mundial de hóquei em patins com uma vitória convincente frente à França, por 5-1. Segue-se, na terça-feira, o duelo com a Itália, que venceu o Chile (8-3) no restante jogo do Grupo A.

Praticamente um ano após a derrota, por 5-3, na primeira fase do último Europeu, disputado em Paredes, a Seleção portuguesa vingou esse resultado e derrotou a França por 5-1, na ronda inaugural do Grupo A do Campeonato do Mundo de hóquei em patins.

Com uma entrada forte no jogo, Portugal construiu rapidamente uma vantagem de dois golos no marcador. Entre os minutos 5 e 6, Gonçalo Alves abriu o ativo com um remate colocado e João Rodrigues, a passe de Hélder Nunes, apontou o 2-0.

PUB

O terceiro golo português não demorou a surgir, nove minutos depois, novamente por João Rodrigues, num lance feliz, uma vez que o seu remate ainda desviou em Carlo di Benedetto antes de entrar na baliza gaulesa.

Perante um cenário tão favorável, a Seleção nacional procurou, sobretudo, não desbaratar a confortável vantagem construída, perante uma França sem capacidade para colocar Portugal em apuros.

Sem muito a perder, a equipa gaulesa entrou destemida na segunda parte, colocando alguns problemas ao setor defensivo português, que o guarda-redes Ângelo Girão foi resolvendo.

O passar dos minutos foi esvaziando a crença francesa em reentrar na discussão do jogo. A estocada lusa foi dada a 15 minutos do final, quando Hélder Nunes inventou o 4-0, num lance individual bem executado.

A França ainda acertou no poste e obrigou Girão a um par de intervenções acrobáticas, mas seria Portugal a voltar a marcar, num golo oferecido por Henrique Magalhães a Diogo Rafael, quando faltavam disputar apenas três minutos.

Com o jogo resolvido, a seleção francesa ainda conseguiu chegar ao tento de honra, à entrada do último minuto, num remate forte de Anthony da Costa.

No restante jogo do Grupo A, a Itália venceu o Chile, por 8-3, resultado que a deixa no topo da classificação, a par da equipa das "quinas", ambas com 3 pontos.

Esta terça-feira, Portugal defronta a seleção transalpina (22.45 horas), para a 2.ª jornada do Grupo A do Campeonato do Mundo, que se disputa na Argentina.