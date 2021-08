Portugal e Espanha apresentaram candidatura conjunta ao Europeu de 2028

JN/Agências Hoje às 18:11 Facebook

Portugal e Espanha já submeteram à Federação Europeia (EHF) a candidatura conjunta para receber o Campeonato da Europa de 2028, sob o lema "Jogamos sob o mesmo hino".

O presidente da FAP, Miguel Laranjeiro, salientou que "a entrega da candidatura para a realização do Europeu de 2028 à Federação Europeia de Andebol (EHF) termina um processo de grande cooperação entre Portugal e Espanha".

"É essa união que queremos promover com a realização do Europeu de andebol. Juntos somos mais fortes e esta candidatura pretende mostrar a toda a Europa do andebol que os dois países, para além de amigos e vizinhos, têm todas as condições para a realização do Europeu2028", refere Miguel Laranjeiro.

A realização do Europeu2028 em Portugal, ainda de acordo com o dirigente, "será uma oportunidade única para ver as melhores seleções europeias e um dos momentos mais esperados por todos os atletas, agentes e adeptos da modalidade".

"Espero que possamos obter a confiança dos nossos amigos do andebol, no próximo congresso da EHF, para que preparemos com todo o entusiasmo e empenho a maior festa do andebol europeu", acrescentou Miguel Laranjeiro.

Também o presidente da Real Federação Espanhola de Andebol, Francisco Blázquez, reconheceu que "esta é uma candidatura ambiciosa, mas sustentável".

"Com um projeto comum que se baseia no que nos une: a paixão pelo nosso desporto, o modo de vida, que está profundamente enraizado na família do andebol, e a intenção de deixar um grande legado para as gerações futuras", referiu.

"Desde o primeiro momento pensamos num conceito único, de juntar dois caminhos para formar um, e pode certamente dizer-se que estamos a desenvolver um plano estratégico para poder reunir as melhores características de cada federação e de cada país e formar uma forte aposta que finalmente traria um evento de tal magnitude para o sul da Europa", salientou Francisco Blázquez.

Portugal e Espanha pretendem trazer a elite do andebol continental de volta à Península Ibérica, porque aqui em 1994 e 1996 foram forjadas as primeiras grandes estrelas do andebol da Europa.

"Sonhamos que em 2028, e para comemorar as três décadas de existência do Campeonato Europeu de andebol, a Europa voltará a encontrar-se em Espanha e Portugal, para jogar juntos sob o mesmo hino: o hino do andebol", referem os promotores da candidatura.

O calendário concebido para o evento, entre 13 e 30 de janeiro de 2028, terá uma semana de competição na ronda preliminar em Lisboa (dois grupos), Madrid, Málaga, Valência e Ourense.

Posteriormente, Madrid e Lisboa ficarão responsáveis pela ronda principal, deixando o fim de semana final, exclusivamente, para a capital de Espanha.

Os rivais de Espanha, que acolheu o Europeu em 1996, e de Portugal, que acolheu a edição inaugural do torneio dois anos antes, em 1994, serão a Suíça e a candidatura conjunta da Dinamarca, Suécia e Noruega.

Ao contrário da Suíça, que também concorre para acolher o Europeu de 2026, e da proposta nórdica, que pretende acolher os torneios masculinos e femininos em 2026 e 2028, a candidatura ibérica só concorre para o Europeu de 2028, algo que a organização da candidatura ibérica confia que possa beneficiar a proposta.

A decisão final será anunciada em novembro.