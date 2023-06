Portugal e Martínez nunca caíram frente à Bósnia

A Bósnia é um adversário de excelentes recordações para a equipa das quinas. Além de apenas ter somado resultados positivos, os duelos de Portugal frente ao conjunto dos Balcãs, em 2009 e em 2011, foram sinónimo de apuramento para o Mundial de 2010 e para o Euro 2012, respetivamente.

Por seu lado, o selecionador Roberto Martínez também só tem motivos para sorrir: ao leme da Bélgica somou duas vitórias diante da Bósnia, por 4-0 e por 4-3, durante a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2018.

Hoje com 37 anos, o avançado Edin Dzeko, da Roma, continua a ser a estrela maior dos bósnios, estatuto que mantém há 15 anos. Em 2009, Portugal, com Carlos Queiroz no banco, disputou um play-off de acesso ao Mundial de 2010 frente à equipa de Dzeko e teve de suar para assegurar o bilhete para a África do Sul, o palco da competição. Na primeira mão, no Estádio da Luz, um golo de Bruno Alves garantiu o triunfo (1-0) e, quatro dias mais tarde, em Zenica, numa atmosfera muito quente, voltou a vencer, graças a um remate certeiro de Raul Meireles.

PUB

Já em 2011, houve novo play-off, desta vez com Paulo Bento no comando. Outra vez na cidade de Zenica, registou-se um nulo no primeiro jogo, mas na Luz, Portugal esmagou ao golear por 6-2. Dois golos de Cristiano Ronaldo e de Hélder Postiga, a que se acrescentaram um de Nani e de Miguel Veloso, foram decisivos numa noite de grande euforia.

Relativamente à equipa que jogou em Lisboa, nessa noite em novembro de 2011, só três jogadores se mantêm na seleção portuguesa: são os casos de Rui Patrício, de Pepe e de Cristiano Ronaldo.

Com apenas uma qualificação nas grandes competições desde 1998 - foi eliminada na fase de grupos do Mundial, em 2014, disputado no Brasil -, a Bósnia ocupa atualmente uma posição modesta no ranking da FIFA (57.ª) em oposição ao conjunto português, que é nono.

Ramos de fora

O avançado Gonçalo Ramos não treinou ontem, na Cidade do Futebol, devido a uma mialgia, e pode estar em dúvida para o embate de amanhã.