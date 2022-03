Portugal é o oitavo passageiro no lote de favoritos ao Mundial

Fernando Santos e CR7 admitem o sonho de ganhar o Campeonato do Mundo, mas a seleção não está na primeira linha de candidatos ao título.

Foi preciso trabalhar horas extra, nos dois jogos do play-off contra Turquia e Macedónia do Norte, mas Portugal vai mesmo marcar presença no primeiro Campeonato do Mundo a ser jogado no outono europeu, entre 21 de novembro e 18 de dezembro. A seleção nacional vai disputar o Mundial pela oitava vez - a sexta consecutiva - e confiança é algo que não falta às quinas. Depois de Fernando Santos ter admitido, logo após a partida com os macedónios, o sonho de levantar o troféu, Cristiano Ronaldo prometeu "ambição" para a 12.ª fase final da carreira. "Queremos muito mais!".

O capitão português recorreu às redes sociais para comentar o apuramento luso e, aos 37 anos, garantiu que a motivação é a mesma do início da carreira. "Há muitas formas de alcançar o destino desejado, por vezes o caminho pode não ser tão direto como aquilo que desejávamos, mas o mais importante é mesmo chegar lá! A título pessoal, parto para o meu quinto Campeonato do Mundo e para a minha 12.ª fase final de uma grande competição internacional por Portugal, com o mesmo entusiasmo do primeiro dia mas com uma ambição muito mais forte, uma ambição de ir ao encontro do desejo de todos nós: desejo de ganhar!", escreveu o avançado do United, no Instagram.