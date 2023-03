Portugal é o país europeu com mais cartões

JN Hoje às 11:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A Liga 2, no quinto lugar, e a liga portuguesa, no oitavo, estão entre os campeonatos no Mundo onde são mostrados mais cartões, de acordo com um estudo do CIES, Observário do Futebol. Na Europa, Portugal é líder.

O top 10 é dominado por ligas da América do Sul, as exceções são as duas ligas profissionais portugueses e a ucraniana. Com uma média de 6,04 cartões por jogo, a Liga 2 está na segunda posição, já a liga é oitava - média de 5,90.

A liga principal espanhola ocupa o 15.º posto (média de 5,36), a italiana é 30.º (4,95), já a francesa segue na 57.º lugar (4,18). Por seu lado, o campeonato alemão é 62.º (3,9) e o inglês, 71.º (3.37).

PUB

O topo da tabela é comandado pelos campeonatos da Bolívia, do Uruguai e da Venezuela, o campeonato com menos cartões é o japonês, com uma média de apenas 2,19 por jogo.

A análise foi realizada no período compreendido entre janeiro de 2020 e março de 2023.