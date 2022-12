Portugal é o quarto favorito a vencer o Mundial

A seleção portuguesa é a quarta mais provável a conquistar o Campeonato do Mundo, apenas atrás da França, Argentina e Brasil.

Os quartos de final do Mundial 2022 estão repletos de grandes seleções e de vários craques. Entre muitas estrelas, Portugal é o quarto favorito a conquistar o torneio. De acordo com uma análise da Opta, empresa estatística, existem 13,6% de hipóteses da seleção nacional levantar o troféu no dia 18.

O Brasil lidera o pódio, com 28% de probabilidade, seguido da Argentina (16,5%) e da França (14,4%). Abaixo de Portugal encontra-se a Inglaterra (13,2%), Países Baixos (8,7%), Croácia (2,9%) e Marrocos (2,6%).

PUB

Portugal conta ainda com uma probabilidade de 70,2% de alcançar as meias finais e de 32% de chegar à final. Mais favorito nestas rondas, só o Brasil.