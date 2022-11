Portugal é uma seleção da qual se deve… desconfiar

António M. Soares Hoje às 17:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Se os "bookmakers" dão apenas 7% de hipóteses a Portugal de ganhar o Mundial e apontam a Argentina como campeã, tal como a máquina de premonições da "EA Sports", a verdade é que a Imprensa inglesa avisa que não se deve menosprezar a seleção das quinas.

Quem vai ganhar o Mundial 2022? Esta é a grande questão que todos procuram descodificar e, no caso dos "bookmakers", rentabilizar. Segundo as casas de apostas britânicas, Portugal reúne apenas 7% de hipóteses de ganhar e as melhores "odds" pagam 14/1. À frente dos portugueses, os apostadores colocam Brasil, com 21% de hipóteses, seguindo-se Argentina (15%), França (13%), Inglaterra e Espanha (11%), Alemanha (9%) e Holanda e Portugal com os mesmos 7 por cento.

Um artigo de "The Telegraph" da semana passada descrevia a seleção das Quinas como uma equipa da qual se deve desconfiar, baseado no facto da seleção ter vencido o europeu em 2016 e de poder, eventualmente, apanhar a Bélgica - seleção vista sem o mesmo brilho de tempos recentes - nos oitavos de final e de, com isso, poder embalar para a final. Por outras palavras, Portugal é visto como tendo uma seleção de excelência, que não tem dado nas vistas, mas que tem todas as condições para ganhar. Fica o aviso.