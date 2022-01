Portugal eleita melhor seleção de futsal do mundo, Sporting foi o melhor clube

JN/Agências Ontem às 22:48 Facebook

A seleção portuguesa masculina de futsal venceu, esta terça-feira, o prémio de melhor seleção para a FutsalPlanet, distinção relativa a 2021, com o Sporting a vencer o prémio de melhor clube do mundo, entre seis vitórias lusas nos galardões.

As escolhas coroaram o brasileiro Ferrão, do Barcelona, como melhor jogador, à frente de Pany Varela, do Sporting, segundo classificado, e do também leão Merlim, italiano, que foi terceiro. Erick Mendonça, outro jogador verde e branco, foi quinto.

Zicky Té, também dos 'leões', recebeu o prémio de melhor jovem mundial, com o brasileiro Guitta eleito melhor guarda-redes e Nuno Dias a receber o prémio de melhor treinador de clubes masculinos, para completar o palmarés para os lisboetas.

Os 'leões' venceram todas as competições, nacionais e internacionais, em que participaram em 2021, enquanto a seleção, que é liderada pelo também premiado Jorge Braz, se sagrou campeã do mundo.

A guarda-redes do Benfica Ana Catarina recebeu o prémio para melhor guardiã entre o futsal feminino, com Janice Silva no terceiro lugar para o galardão de melhor futsalista do mundo, para a brasileira Amandinha, eleita pela oitava vez.

No feminino, o Benfica ficou no segundo lugar na votação para melhor clube, assim como a seleção portuguesa e o seu selecionador, Luís Conceição, enquanto Pedro Henriques, treinador das 'águias', ficou em terceiro na tabela de melhores treinadores.

Lista de premiados nos Prémios FutsalPlanet:

Melhor Futsalista Masculino:

1. Ferrão (Bra), FC Barcelona, 311 pontos.

2. Pany Varela (Por), Sporting, 260.

3. Alex Merlim (Ita), Sporting, 165.

5. Erick (Por), Sporting, 126.

Melhor Futsalista Feminina:

1. Amandinha (Bra), Leoas da Serra, 280 pontos.

2. Peque (Esp), Burela, 251.

3. Janice Silva (Por), Cittá di Falconara, 193.

Melhor Jovem Futsalista:

1. Zicky Té (Por), Sporting, 353 pontos.

2. Pedrinho (Bra), KPRF Moscovo, 202.

3. Miguel Mellado (Esp), Cartagena, 200.

Melhor Seleção Nacional Masculina:

1. Portugal, 416 pontos.

2. Argentina, 349.

3. Cazaquistão, 171.

Melhor Seleção Nacional Feminina:

1. Espanha, 394 pontos.

2. Portugal, 315.

3. Rússia, 190.

Melhor Clube Masculino:

1. Sporting (Por), 392 pontos.

2. FC Barcelona (Esp), 271.

3. Magnus (Bra), 173.

Melhor Clube Feminino:

1. Burela (Esp), 311 pontos.

2. Benfica (Por), 197.

3. Taboão da Serra (Bra), 173.

Melhor Selecionador Masculino:

1. Jorge Braz (Por), Portugal, 386 pontos.

2. Matías Lucuix (Arg), Argentina, 300.

3. Kaká (Bra), Cazaquistão, 193.

Melhor Selecionadora Feminina:

1. Clàudia Pons (Esp), Espanha, 341 pontos.

2. Luís Conceição (Por), Portugal, 298.

3. Gabriel Dias (Bra), Suécia, 164.

Melhor Treinador de Clubes Masculino:

1. Nuno Dias (Por), Sporting, 365 pontos.

2. Tino Pérez(Esp), Inter Movistar, 225.

3. Ricardinho (Bra), Magnus Futsal, 146.

Melhor Treinador de Clubes Femininos:

1. Júlio Delgado González (Esp), Burela, 255 pontos.

2. Cristiane Souza (Bra), Taboão da Serra, 184.

3. Pedro Henriques (Por), Benfica, 184.

Melhor Guarda-Redes Masculino:

1. Guitta (Ita), Sporting, 299 pontos.

2. Higuita (Caz), Kairat, 286.

3. Nicolás Sarmiento (Arg), Betis, 217.

Melhor Guarda-Redes Feminina:

1. Ana Catarina (Por), Benfica, 247 pontos.

2. Silvia Outón (Esp), Poio, 197.

3. Ana Sestari (Ita), Pescara, 180.

Melhor Árbitro do Mundo:

1. Juan Gallardo (Esp), 282 pontos.

2. Alejandro Flores (Esp), 223.

3. Chiara Perona (Ita), 182.