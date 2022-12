Portugal em busca de mais um pote de ouro

Rui Farinha, em Doha Hoje às 08:33 Facebook

Seleção tenta chegar à terceira meia-final da história dos mundiais, após 1966 e 2006. Melhor ataque (12 golos) defronta a defesa menos batida num jogo em que é importante a união total.

A bola vai rolar em Doha. Portugal quer carimbar hoje, frente a Marrocos, a terceira presença em meias-finais de um Campeonato do Mundo, depois de 1966 e de 2006. Novamente perto de fazer história, Fernando Santos pode ser o primeiro selecionador português a dirigir a equipa das quinas numa fase tão adiantada da competição e prepara-se para colocar em campo o mesmo onze que esmagou a Suíça, por 6-1, nos oitavos de final. Em equipa que ganha não se mexe, costuma dizer-se, mesmo que o preço seja deixar novamente Cristiano Ronaldo no banco.

Por causa das polémicas relacionados com o capitão nos últimos dias, que ficou no banco no duelo com a Suíça, o jogo com os africanos adquire importância extra: em caso de vitória, a união pode fazer a força em busca do título mundial. Consciente do clima de paz que é tão necessário à seleção, Fernando Santos também pediu para que se deixasse de falar de Ronaldo.