Portugal em campo na quarta divisão francesa

Este sábado disputa-se um encontro bem português a contar para a segunda nacional francesa (4ª Divisão) entre o Créteil Lusitanos e o Lusitanos.

O Union Sportive Créteil-Lusitanos (Créteil) e o Union Sportive Lusitanos (Lusitanos) para além das parecenças na nomenclatura são ainda bocados de Portugal que foram levados para a França como resultado da emigração. Neste sábado serão rivais durante 90 minutos, num jogo onde o futebol português vai invadir a segunda nacional francesa.

O desporto-rei, com toda a predominância que tem na cultura portuguesa, foi também algo que a emigração levou do nosso país e transportou na bagagem para os destinos finais. Foi assim que nasceu o Lusitanos, fundado por portugueses que tinham todos em comum a paixão pelo futebol, no primeiro dia do ano de 1966. Sediados em Saint-Maur-des-Fossés, em Paris, o emblema carrega as cores da bandeira lusa e traz um sentimento de presença aos jogadores e à comunidade portuguesa que por lá se encontra.

Ora, ao lado, avista-se uma localidade chamada Créteil. O clube não tinha esta ligação a Portugal aquando da fundação, mas um antigo presidente do Lusitanos passou a dirigi-lo e levou com ele o nome.

Os anos fizeram com que as circunstâncias se alterassem e a presença de portugueses aficionados e nas equipas já não seja tão significativa como outrora, no entanto, nas palavras de Eduardo Moreira, treinador do Créteil, "é sempre um jogo com um sentimento especial, por toda a história que carrega".

Aliás, o facto de ser um dérbi traz ainda mais emoção à partida que, mesmo depois de tantos anos, ainda é vivido intensamente pelos portugueses em França, explica Válter Viegas, capitão do Lusitanos: "É um dérbi e a proximidade torna tudo mais especial e, por isso, é algo que ainda gera muito entusiasmo nos portugueses".

Mesmo para os jogadores que não são portugueses, esta ligação às raízes lusas não passa despercebida: "Mesmo quem não é português percebe a rivalidade e a importância de um jogo destes, porque os portugueses no plantel passam-lhes essa mensagem", acrescentou o jogador. Já para Eduardo Moreira este duelo "transcende o futebol, porque chega a ser o porto de abrigo de muitos portugueses que queiram sentir Portugal mais de perto".

Seja como for, são dois estandartes da cultura lusitana além-fronteiras e que têm, ao longo dos anos, conquistado corações e respeito em França.