Portugal inicia Liga das Nações com empate em Sevilha

A seleção nacional empatou a uma bola com a Espanha, esta quinta-feira, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na jornada inaugural do Grupo A2 da Liga A da fase de grupos da Liga das Nações.

Com o estreante Rafael Leão a acompanhar André Silva e Bernardo Silva na frente de ataque e com Cristiano Ronaldo no banco, a formação lusa viu os da casa entrarem melhor e pressionarem junto da área, com as quinas a demorarem a aliviar a pressão e a saírem para o ataque.

Numa altura em que Portugal estava a equilibrar a partida e a jogar mais perto da área contrária, um erro de João Cancelo na área espanhola deu origem ao golo de Espanha.

Gavi aproveitou a falha do lateral luso para recuperar a bola e lançar-se no ataque, servindo Sarabia na direita para este cruzar para Alvaro Morata finalizar. Marcava o cronómetro 25 minutos.

Portugal sentiu o golo sofrido e pouco depois Diogo Costa defendeu com os pés um remate de Soler, que na recarga atira ligeiramente por cima.

O conjunto luso tentou responder num pontapé à meia-volta de André Silva, mas o remate do ponta de lança saiu a rasar o poste esquerdo.

No entanto, até ao descanso foram os espanhóis a terem mais iniciativa de jogo e a estarem mais perto de marcar.

Fernando Santos mexeu na equipa ao intervalo, fazendo entrar Rúben Neves por troca com João Moutinho, e Portugal surgiu melhor no segundo tempo, com Rafael Leão a ficar muito perto do empate, mas o guarda-redes Unai Simón negou o golo com um providencial corte com o pé.

Aos 62 minutos, Cristiano Ronaldo, que não era suplente deste 7 de outubro de 2017, foi chamado a jogo, juntamente com Gonçalo Guedes, para os lugares de André Silva e Otávio.

Na resposta, Morata esteve perto do 2-0, mas o remate do avançado espanhol saiu muito próximo do poste.

Bruno Fernandes, de livre, obrigou o guardião espanhol a uma defesa para a frente, mas a jogada perdeu-se num fora de jogo tirado a Pepe.

O empate chegou, aos 82, por Ricardo Horta, um pouco contra a corrente de jogo. Jogada iniciada por Gonçalo Guedes na direita, que serviu João Cancelo para este cruzar e o ponta de lança finalizar.

Até ao final, as duas equipas tentaram criar perigo, mas as defesas foram aliviando as incursões nas áreas e o 1-1 manteve-se.

No outro jogo do Grupo A2, a República Checa venceu a Suíça, por 2-1, e está no comando.

Portugal volta a entrar em ação no domingo, pelas 19.45, frente à Suíça, no estádio José Alvalade, em Lisboa.