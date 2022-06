Portugal ganha à República Checa e lidera

JN Hoje às 20:37 Facebook

A seleção nacional venceu a República Checa, por 2-0, em Alvalade, com golos de João Cancelo e Gonçalo Guedes, na terceira jornada da Liga A da fase de grupos da Liga das Nações e lidera o Grupo B.

As quinas estiveram melhor nos primeiros 45 minutos, com mais posse de bola e mais oportunidades de perigo, justificando a vantagem ao intervalo.

Rúben Neves dispôs da primeira situação para Portugal, aos 9 minutos, mas foi William Carvalho, autor do primeiro tento frente à Suíça, a ficar mais perto de marcar, mas a perna de um defesa checo evitou o golo luso.

Do outro lado, Sadilek criou perigo, mas o remate saiu por cima.

Aos 33 minutos, João Cancelo colocou Portugal em vantagem, com um potente remate, após assistência de Bernardo Silva.

Nem cinco minutos, depois, Gonçalo Guedes elevou para 2-0, graças a nova assistência de Bernardo Silva.

No segundo tempo, as duas seleções voltaram a criar dificuldades às defesas contrárias, mas o marcador não funcionou mais.

Com este triunfo Portugal assume o comando isolado do Grupo B, com sete pontos, mais três que os checos, com quem partilhavam a liderança e que caíram para o terceiro lugar.

No outro jogo, a Espanha foi à Suíça vencer por 1-0, com um golo de Sarabia, e ascendeu ao segundo lugar, com a formação helvética a continuar em último, sem qualquer ponto.