Portugal empata com Ucrânia e falha primeiro lugar no apuramento

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 empatou esta terça-feira sem golos com a congénere da Ucrânia, na última jornada do grupo 8 do torneio de apuramento para o Europeu da categoria, que se vai disputar em 2020, na Estónia.

As duas seleções, já apuradas para a Ronda de Elite, discutiam o primeiro lugar no Grupo 8, com Portugal obrigado a vencer, depois do nulo consentido frente à Geórgia na segunda jornada, enquanto aos ucranianos um empate era suficiente, depois de terem vencido as duas partidas anteriores.

Na primeira parte, Portugal não conseguiu chegar com perigo à área adversária, e foram os ucranianos, aos 33 minutos, a ficarem perto do golo, com Ocheretko, já na área, e em posição frontal, a obrigar Valentino Rodrigues a uma defesa difícil.

No segundo tempo, entrou melhor Portugal e, aos 61 minutos, Rodrigo Gomes rematou forte com a bola a passar muito perto do poste, já com Isenko batido.

A equipa das quinas voltou a ameaçar, aos 77 minutos, com um cruzamento da direita de Joelson Fernandes, com Herculano Nabian a cabecear junto ao poste.

Portugal terminou este Grupo 8 do 1º Torneio de Apuramento para o Euro2020, no segundo lugar, com um triunfo frente à Albânia (4-0), e dois empates, sem golos, com a Geórgia e a Ucrânia.

Ficha de jogo:

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Portugal - Ucrânia, 0-0

Equipas:

Portugal: Valentino Rodrigues, André Ferreira (João Tomé, 67), António Silva, Marco Torres, Leandro Dias, Tiago Nunes, Matchói Djaló (Ronaldo Camará, 57), Martin Neto (Diogo Abreu, 57), Rodrigo Gomes (André Gonçalves, 83), Joelson Fernandes e João Resende (Herculano Nabian, 57)

Treinador: José Guilherme.

Ucrânia: Isenko, Roman, Mampasi, Kozik, Buleza, Shubin, Yatsyk (Mykytyshyn, 57), Kononov, Voloshyn, Ocheretko e Dmytro Shostak (Popov, 57)

Treinador: Olexander Petrakov

Árbitro: Kaspar Sjoberg (Suécia)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Tomé (90+1)

Assistência: cerca de 350 espetadores