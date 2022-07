Portugal empata na estreia no Europeu feminino

JN Hoje às 18:55 Facebook

Frente à Suíça, a equipa das quinas recuperou uma desvantagem de dois golos e somou um ponto na jornada inaugural do Grupo C.

Portugal empatou (2-2) com a Suíça, este sábado, na estreia no Campeonato da Europa feminino. Depois de ter sofrido dois golos nos primeiros cinco minutos, as portuguesas reagiram na segunda parte e estiveram muito perto da reviravolta.

Na jornada inaugural do Grupo C da competição que está a decorrer em Inglaterra, Portugal pagou caro um início de jogo desastroso, mas mostrou argumentos depois do intervalo para se bater nos próximos dois jogos, frente à Suécia e aos Países Baixos.

Sow e Kivic marcaram os dois golos da Suíça, cabendo a Diana Gomes (58 minutos) e Jéssica Silva (65) restabelecerem a igualdade.

Os últimos minutos foram desenfreados, com as duas seleções a criarem situações para chegarem à vitória. Telma Encarnação, aos 88 minutos, esteve pertíssimo de selar o triunfo de Portugal, mas o remate esbarrou no poste.