Golpe de teatro trama Portugal na "main round" do Mundial

Nuno A. Amaral Hoje às 16:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa lusa ainda festejou a vitória, mas um livre de sete metros, assinalado já depois do final do jogo, resultou no empate para o Brasil (28-28).

O jogo de abertura do Grupo II da "main round" do Mundial acabou com um balde de água fria para Portugal. A equipa das quinas tinha de ganhar ao Brasil para ficar em boa posição na corrida aos quartos de final, mas fez uma exibição abaixo do nível habitual e cedeu um empate comprometedor.

Os brasileiros surpreenderam pela qualidade apresentada e mantiveram sempre o equilíbrio, a ponto de nenhuma equipa ter conseguido estar a ganhar por mais de dois golos durante toda a partida. Com uma vantagem tangencial ao intervalo (12-11), os portugueses reentraram mal e o selecionador Paulo Jorge Pereira decidiu atacar quase sempre em 7x6 na segunda parte.

PUB

Nos instantes finais, com o marcador empatado, Kiko Costa fez o 28-27 e, na resposta, o Brasil rematou para fora. A equipa lusa chegou a fazer a festa no meio do campo, só que o jogo ainda não tinha acabado. Chamadas a ver as imagens do último lance, as árbitras francesas Charlotte e Julie Bonaventura descortinaram que Alexis Borges não estava à distância regulamentar do adversário no momento do último remate, feito na marcação de um livre de nove metros a favor dos brasileiros.

De acordo com as regras válidas para os últimos 30 segundos de jogo, o pivot português viu um cartão vermelho e foi assinalado um livre de sete metros, que viria a resultar no empate para os sul-americanos.

Com este desfecho, Portugal continua a não depender de terceiros para passar aos quartos de final do Mundial, algo que nunca conseguiu, mas terá de ganhar na sexta-feira a Cabo Verde e depois, dependendo dos resultados do grupo, poderá ser obrigado a pontuar no jogo de domingo com a anfitriã e favorita Suécia.

Ficha de jogo

Portugal (28): Miguel Espinha (GR), Manuel Gaspar (GR); António Areia (7), Kiko Costa (2), Rui Silva (4), Victor Iturriza (1), André Gomes (4), Leonel Fernandes (1), Luís Frade, Alexandre Cavalcanti, Alexis Borges (2), Fábio Magalhães (1), Miguel Martins (2), Pedro Portela (4), Diogo Branquinho

Treinador: Paulo Jorge Pereira

Brasil (28): Da Rosa (GR), Tercariol (GR); Rogério Morais (3), Petrus (1), Chiuffa (2), Ponciano (1), Gustavo Rodrigues (2) e Dupoix (10), João Pedro Silva (4), Abrahão, Torriani, Matheus, Nantes, Hackbarth (2), Hugo Monta da Silva (3)

Treinador Marcus Tatá

Local: Arena Scandinavium, em Gotemburgo

Árbitros: Charlotte Bonaventura e Julie Bonaventura

Ao intervalo: 12-11