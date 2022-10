Portugal enfrenta Bélgica na qualificação para o Mundial feminino

JN/Agências Hoje às 09:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa feminina de futebol enfrenta hoje a Bélgica, em Vizela, no primeiro 'play-off' da qualificação europeia para o Mundial2023, alimentando a esperança de se estrear na principal competição de seleções.

Depois de duas presenças em Europeus, em 2017 e em julho último, a equipa das 'quinas', que terminou em segundo no Grupo H, atrás da Alemanha, vice-campeã europeia, alimenta o sonho de chegar pela primeira vez a um Campeonato do Mundo, tendo no seu caminho duas eliminatórias a uma mão, ambas em solo nacional.

O primeiro 'play-off' vai ser disputado hoje, frente à Bélgica, segunda classificada no Grupo F, vencido pela Noruega, a partir das 18:00, em Vizela.

PUB

Caso vençam, as comandadas de Francisco Neto disputam a segunda eliminatória frente à Islândia, segunda no Grupo C, atrás dos Países Baixos, na terça-feira, também a partir das 18:00, mas em Paços de Ferreira.

Se ultrapassar belgas e islandesas e for uma das duas melhores (pontos na fase de grupos, com primeiro, terceiro, quarto e quinto, e na segunda ronda do 'play-off') entre as três vencedoras da segunda ronda, Portugal qualifica-se para o Mundial.

Caso consiga o apuramento, mas como pior dos apurados, Portugal segue para um 'play-off' intercontinental, que ditará as últimas três vagas, na Nova Zelândia (17 a 23 de fevereiro de 2023), com China Taipé, Tailândia, Camarões, Senegal, Papua Nova Guiné, Haiti, Panamá, Chile e Paraguai.

A fase final do Mundial feminino realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.