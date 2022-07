Portugal enfrenta Bielorrússia e Lituânia rumo ao Mundial de futsal

Equipa das Quinas tem o primeiro encontro a 12 de setembro.

Está definido o caminho de Portugal rumo ao Campeonato do Mundo de futsal. No sorteio realizado em Nyon, na Suíça, a seleção nacional ficou inserida no Grupo 4 e irá defrontar a Bielorrússia e a Lituânia na procura de garantir a qualificação para o torneio. Nesta fase, os vencedores dos grupos e os quatro melhores segundos classificados passam diretamente para a Ronda de Elite.

A fase de qualificação decorrerá entre 12 de setembro e 8 de março. Jorge Braz referiu que "haverá complicações para toda a gente", incluindo Portugal. "A Lituânia competiu bem na fase de grupos do Mundial e estão a evoluir muito. A Bielorrússia é uma equipa que está sempre na discussão para estar nas fases finais e lembramo-nos muito bem da dificuldade que tivemos em vencê-los na Póvoa de Varzim, em 2020", começou por dizer o técnico à FPF.

Jorge Braz garantiu que Portugal vai-se preparar bem para os oito jogos que vai disputar, com objetivo de ficar no primeiro lugar do grupo e, consequentemente, passar à Ronda de Elite. "Como sempre digo, vamos olhar para o nosso trabalho, para a nossa preparação, organizarmo-nos muito bem para quando chegarmos aos jogos estarmos no nosso melhor nível. Queremos impor o nosso favoritismo e o colocar em campo toda a nossa vontade em estar na fase seguinte", acrescentou.

Portugal venceu o último campeonato do Mundo de futsal com uma vitória por 2-1 frente à Argentina.