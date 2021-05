Portugal entra a perder com a Turquia na Liga Europeia

JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

A seleção portuguesa de voleibol perdeu (3-0), este sábado, com a Turquia, em Minsk, para o grupo C da European Golden League, numa partida em que esteve uns furos abaixo numa das suas armas, que é a ação defensiva.

A Turquia, detentora do troféu que conquistou em 2019, dado que em 2020 a competição não se realizou devido à pandemia de covid-19, fez valer o agressivo jogo de serviço e venceu pelos parciais de 25-19, 26-24 e 25-17, e lidera invicta o grupo.

Com uma equipa renovada e diferente da que venceu seis jogos em seis disputados no apuramento para o Europeu2021, Portugal sentiu algumas dificuldades em articular o seu jogo com os jogadores menos rotinados.

No primeiro parcial, a Turquia chegou a uma vantagem de quatro pontos aos 06-02, que geriu e aumentou para cinco à passagem dos 14-09, o que levou o selecionador português Hugo Silva a solicitar desconto de tempo para serenar a equipa.

A falhar na ação defensiva, um dos aspetos obrigados a funcionar frente a equipas com as características da seleção turca, Portugal esteve sempre em desvantagem e perdeu o primeiro set por 25-19, em cerca de 25 minutos.

A toada de jogo manteve-se no início do segundo parcial, que a seleção turca liderou até aos 09-05, altura em que, com cinco pontos consecutivos, Portugal passou para a frente aos 10-09 e fez soar o alarme na equipa liderada por Nedim Ozbey.

Com uma ligeira subida nas suas ações de jogo, principalmente no ataque, Portugal assumiu a liderança do set, em que chegou a estar por várias vezes com dois pontos de vantagem, aos 13-11, 16-14, 18-16, 22-20 e 23-21, até à ponta final.

A seleção portuguesa esteve a um ponto de fechar o set e empatar o jogo, aos 24-23, mas permitiu uma sequência de três pontos consecutivos ao conjunto turco, que venceu o segundo parcial por 26-24, em cerca de 30 minutos.

A acusar a reviravolta no final do parcial, e algum cansaço da longa viagem até Minsk, via Istambul, devido ao cancelamento de vários voos para a Bielorrússia, a seleção portuguesa teve um início desastrado no terceiro set.

A Turquia aproveitou o desacerto luso e, depois de atingir uma vantagem de seis pontos aos 09-03, que abriu para dez aos 19-09, encerrou o parcial aos 25-17, em cerca de 22 minutos, e o jogo em 3-0, averbando o segundo triunfo após a vitória de sexta-feira frente à República Checa (3-1).

Marco Ferreira, com 10 pontos, esteve em destaque na estatística ofensiva da seleção portuguesa, que no domingo defronta a República Checa.

Ficha de jogo:

Jogo no Chyzhovka-Arena, em Minsk

Portugal - Turquia, 0-3

Parciais: 19-25 (25 minutos); 24-26 (30) e 17-25 (22)

Sob a arbitragem da dupla Siarhei Vaitsiakhovich e Kanstantsin Asipchyk, da Bielorrússia, as equipas alinharam com os seguintes jogadores:

Portugal: Filip Cveticanin, André Marques, Marco Ferreira, Phelipe Martins, Lourenço Martins e Miguel Tavares Rodrigues -- seis inicial. Jogaram ainda Ivo Casas (libero), Tiago Violas, Dinis Alves e Gerson Pereira

Treinador: Hugo Silva

Turquia: Burak Gungor, Bedirhan Bulbul, Murat Yenipazar, Yigit Gulmezoglu, Adis Lagumdzija e Oguzhan Karasu -- seis inicial. Jogaram ainda Beytullah Hatipoglu (libero), Caner Ergul (libero), Efe Mandiraci, Mirza Lagumdzija e Ahmet Tumer

Treinador: Nedim Ozbey

Assistência: cerca de 100 espetadores