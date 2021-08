Portugal entra a vencer na defesa do título mundial

JN Hoje às 20:35 Facebook

A Seleção Nacional iniciou, esta sexta-feira, a defesa do título mundial, ao derrotar a congénere de Omã por 5-3, na 1.ª jornada do grupo D, em Moscovo, na Rússia. Leo Martins (3), Fábio Costa e Andrade foram os autores dos golos da vitória, enquanto Al Zadjali, Jalal al Sinani e Fábio Costa (autogolo) marcaram para Omã.

No outro jogo do grupo o Senegal goleou o Uruguai (6-1) e Portugal volta a entrar em ação no próximo domingo, contra os senegaleses, às 18. 30 horas.

O selecionador Nacional, Mário Narciso, realçou a qualidade da equipa do Omã e o empenho dos seus comandados. "Ganhar é sempre importante. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, que íamos jogar contra uma equipa fisicamente forte e com alguns processos bem definidos. Omã é uma equipa muito rápida quando consegue ganhar a bola. Se não nos tivéssemos aplicado tanto não conseguiríamos ganhar este jogo. O primeiro obstáculo está ultrapassado, agora vamos pensar no próximo", analisou o treinador.