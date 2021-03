Portugal entra a vencer na qualificação olímpica

JN Hoje às 19:04 Facebook

A seleção nacional de andebol estreou-se, esta sexta-feira, com um triunfo frente à Tunísia, por 34-27, no Grupo 3 do torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que decorre em França.

Antes da partida começar foi cumprido um minuto de silêncio em memória do malogrado Alfredo Quintana, que morreu no passado dia 26 de fevereiro na sequência de uma paragem cardiorrespiratória durante um treino do F. C. Porto.

Frente aos tunisinos o conjunto liderado por Paulo Jorge Pereira teve o ascendente e justificou o triunfo. Ao intervalo Portugal já vencia por 15-11. No segundo tempo, o adversário tentou ameaçar o domínio luso, mas a seleção portuguesa segurou a partida e até aumentou ligeiramente a vantagem no segundo tempo.

Este sábado as quinas defrontam a Croácia (17.30 horas), estando guardado para domingo o embate com a França (20 horas).

Só os dois primeiros classificados se apuraram para os Jogos Olímpicos.