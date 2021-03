Portugal entra a vencer no Campeonato da Europa de sub-21

JN Hoje às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção nacional de sub-21 entrou com o pé direito no Campeonato da Europa da categoria, ao vencer a Croácia, por 1-0, com o único golo da partida a sair do pé esquerdo de Fábio Vieira. O segredo estava no banco...

Num jogo totalmente dominado pela equipa de Rui Jorge, o jogador do F. C. Porto saltou do banco aos 64 minutos e, cinco minutos mais tarde, apontou o golo que garantiu o triunfo. Fábio Vieira foi assistido por Dany da Mota, que também tinha sido lançado cinco minutos antes.

Este jogo também ficou marcado pela primeira internacionalização pelos sub-21 de Tiago Tomás, como titular, e Francisco Conceição, na qualidade de suplente utilizado.

Os presidentes da UEFA e da Federação Portuguesa de Futebol, Aleksander Ceferin e Fernando Gomes, respetivamente, assistiram ao vivo ao encontro na Eslovénia. O antigo internacional português, Luís Figo, também foi presença notada.

Portugal partilha, agora, a liderança do Grupo D com a Suíça, que venceu a Inglaterra igualmente pela margem mínima (1-0). Os jovens portugueses voltam a jogar domingo, frente aos ingleses, em jogo da segunda jornada.