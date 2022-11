Portugal entra a vencer no Mundial

Portugal venceu esta quinta-feira o Gana por 3-2, no jogo inaugural da seleção nacional no Mundial 2022. A equipa das Quinas está no primeiro lugar do Grupo H, com mais dois pontos que Uruguai e Coreia do Sul.

Melhor, era difícil. Portugal entrou no Mundial 2022 com uma vitória de 3-2 diante do Gana e já lidera o Grupo H de forma isolada. Cristiano Ronaldo, de penálti, abriu o marcador e tornou-se no primeiro jogador a marcar em cinco Campeonatos do Mundo diferentes. João Félix apontou o segundo golo e Rafael Leão fechou a contagem, com destaque ainda para as duas assistências de Bruno Fernandes.

Com um onze inicial dinâmico e móvel, Portugal controlou a primeira parte e apresentou muitas trocas posicionais no meio campo. A circulação da bola foi algo lenta, o que impediu a equipa de aproveitar alguns espaços que o Gana foi dando. A seleção africana não ameaçou a baliza portuguesa no primeiro tempo, ao contrário de Portugal que podia ter marcado por Cristiano Ronaldo.

Na segunda parte as dificuldades mantiveram-se mas CR7 ajudou a desbloquear a partida. A fazer um jogo relativamente discreto, sofreu falta dentro de área e converteu o penálti que abriu o marcador para a seleção nacional. Portugal acusou o golo e deu a posse da bola ao Gana, que ganhou confiança e empatou o jogo aos 73 minutos.

A seleção nacional teve de acordar e Bruno Fernandes lançou João Félix na velocidade pelo corredor direito e o avançado do Atlético Madrid não desperdiçou. Não tinham passados dois minutos e o médio do Manchester United aproveitou a corrida de Rafael Leão para assistir o extremo para o terceiro golo de Portugal. Já nos minutos finais, o Gana assustou e reduziu através de Bukari, mas foi insuficiente para travar a seleção nacional.

Graças ao empate (0-0) entre o Uruguai e a Coreia do Sul, Portugal lidera o Grupo H com três pontos e na próxima jornada defronta a seleção sul-americana.