Portugal entra a vencer no Mundialito

A seleção portuguesa estreou-se no Mundialito de futebol de praia com uma vitória sobre o Japão (7-5), em Las Palmas (Espanha). Amanhã há jogo com os Estados Unidos da América

Na primeira vez que a competição decorre fora de Portugal - em 25 anos de existência da prova - o Japão até começou melhor e terminou o primeiro período na frente do marcador (3-2). A partir daí Portugal começou a reviravolta, virando para 5-4 no final do segundo tempo, antes de consagrar o triunfo, por 7-5, no último período.

Duarte Algarvio foi a estrela maior da constelação portuguesa, ao apontar quatro golos, sendo que Belchior, Rui Coimbra e Miguel Pintado completaram o marcador luso. Pelo lado nipónico Kawai, Kibune, Akaguma (bisou) e Oba foram os autores dos golos.

Na primeira reação após a vitória na estreia do Mundialito, o selecionador nacional Mário Narciso destacou o espírito de sacrifício como chave para a conquista do jogo inaugural da participação lusa. "O Japão é vice-campeão do mundo e já sabíamos que não ia ser fácil. Quando fomos campeões no Paraguai, e os apanhámos nas meias-finais, só ganhámos nas grandes penalidades. Já esperávamos um jogo assim, sabíamos que tínhamos que correr muito, porque se não tivéssemos esse espírito de sacrifício, especialmente na fase de organização defensiva, não iríamos vencer", considerou o treinador.

Portugal volta a entrar na areia amanhã, frente aos Estados Unidos da América.