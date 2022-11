JN Hoje às 21:56 Facebook

O treinador José Gomes analisa para o JN a vitória de Portugal frente ao Uruguai por 2-0.

A seleção portuguesa foi uma justíssima vencedora perante um adversário muito duro e difícil. Diogo Costa apareceu quando foi preciso e Fernando Santos leu bem o jogo quando o Uruguai reagiu, com com Portugal a recuperar o controlo com as entradas de Palhinha e Matheus Nunes.

1. João Cancelo conservador