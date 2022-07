Portugal está na final do Grupo 3 da Billie Jean King Cup

JN/Agências Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção nacional feminina de ténis bateu a congénere da Irlanda, por 2-1, e apurou-se para a final do Grupo 3 da Zona Europa/África da Billie Jean King Cup, que está a decorrer em Skope, Macedónia.

Depois de terminar a Pool B em primeiro lugar, com triunfos sobre o Burundi e Malta, Portugal precisou de disputar o desafio de pares para garantir a passagem ao encontro decisivo, que determinará a subida da seleção vencedora ao Grupo II.

Ao contrário dos embates de singulares anteriores, Matilde Jorge, 674.ª classificada no ranking WTA, não conseguiu conquistar um ponto para a equipa das quinas, ao ceder diante Caragh Courtney, jogadora sem ranking, em três partidas, pelos parciais de 6-3, 4-6 e 7-6 (7-2), ao fim de duas e 26 minutos.

Francisca Jorge, número um nacional e 377 mundial, restabeleceu, contudo, a igualdade no marcador, com uma vitória frente a Celine Simunyu, por 6-1 e 6-0, e adiou a decisão da qualificação para o terceiro duelo da eliminatória.

Nos pares, as irmãs Jorge revelaram-se bem mais fortes que as adversárias, Shauna Heffernan e Kate Gardiner, e asseguraram o triunfo, por duplo 6-0, e um encontro com a Macedónia, país anfitrião, na final do Grupo Grupo 3 da Zona Europa/África da Billie Jean King Cup.