Portugal estreia-se a vencer no Mundial com exibição mediana

Portugal estreou-se a vencer no Mundial 2023, confirmando o favoritismo frente à Coreia do Sul (32-24). O apuramento para a próxima fase fica bem encaminhado para a seleção nacional.

A vitória de Portugal frente à Coreia do Sul seguiu o guião esperado, tal a diferença de nível entre as duas seleções, mas não faltou, ainda assim, um momento de tensão na história do encontro.

Ele surgiu ainda antes do arranque, quando o selecionador nacional, Paulo Pereira, foi impedido pela Federação Internacional de Andebol de entrar na Kristianstad Arena.

O motivo prende-se com as dúvidas levantadas sobre se o treinador contornou o castigo, cumprido nos dois primeiros jogos do Mundial, que o impedia de comunicar com o banco na derrota frente à Islândia (30-26), na estreia de Portugal no Mundial 2023.

O facto de Paulo Fidalgo, técnico adjunto que assumiu o comando da seleção nacional nas duas primeiras jornadas do Grupo D, ter-se apresentado com um auricular nessa partida foi comentado em conferência de imprensa, com o técnico a justificá-lo com a necessidade de proteger o ouvido devido a um problema de audição.

Sendo certo que o ambiente vivido esta tarde na Kristianstad Arena não se poder comparar ao turbilhão do jogo com a Islândia, cujos adeptos encheram o pavilhão na última quinta-feira, Paulo Fidalgo orientou a equipa lusa sem recurso a qualquer auricular e viu uma primeira parte que, tendo ficado longe de deslumbrar, não andou longo do esperado.

Portugal foi a primeira equipa a marcar e nunca perdeu o comando do marcador, mesmo quando passou por um momentâneo "apagão" no ataque, que permitiu aos sul-coreanos, comandados pelo treinador português Rolando Freitas, encurtar uma desvantagem de cinco golos (10-5) para apenas dois (10-8).

Sem dar ares de querer aumentar muito o ritmo do encontro, a seleção portuguesa estabilizou o seu jogo e fechou a primeira parte com uma vantagem de três golos (15-12).

O resultado manteve-se nivelado até aos derradeiros sete minutos. Os sul-coreanos, sempre num ritmo acelerado, mantinham os portugueses sob sentido e até dispuseram de oportunidades para repor a igualdade no marcador, mas aí sobressaiu o guarda-redes Manuel Gaspar com várias intervenções de qualidade, entre as quais num livre de sete metros.

Nos últimos minutos, os portugueses lá descolaram no marcador, acabando em definitivo com o sonho da Coreia do Sul. O 32-24 final faz jus à superioridade lusitana, em comparação com o adversário desta tarde, mas esconde uma exibição bastante errática, que deverá servir de aviso para o que aí vem.

O apuramento para a "main round" do Campeonato do Mundo de andebol, acessível aos três primeiros classificados de cada grupo, ficou bem encaminhado para Portugal, que fecha o Grupo D frente à Hungria, na segunda-feira (19.30 horas).