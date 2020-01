Portugal estreia-se com vitória na qualificação Mundial

Ontem às 23:03 Facebook

A seleção portuguesa de futsal bateu esta quinta-feira a Bielorrússia, por 2-1, na jornada inaugural do Grupo A da Ronda de Elite de qualificação para o Mundial2020, que se disputa até domingo na Póvoa de Varzim.

A formação de leste, 18.º na hierarquia mundial, foi para o intervalo a vencer, graças ao golo de Pavel Rogovik (20 minutos), mas Cardinal (28) e Tiago Brito (33) confirmaram na etapa complementar o favoritismo dos campeões europeus, que procuram a sexta presença consecutiva no Campeonato do Mundo.

Portugal, quarto colocado do ranking, aproveitou o surpreendente empate entre Itália e Finlândia (2-2) para se isolar na liderança da poule, com três pontos, antes de medir forças com a seleção escandinava (23.ª) na sexta-feira, às 20.30 horas.

Os vencedores das quatro séries europeias têm entrada direta na competição agendada para as cidades lituanas de Kaunas, Vilnius e Klaipeda, entre 12 de setembro e 04 de outubro, enquanto os segundos classificados discutirão as restantes vagas num play-off.

No outro encontro, Itália e Finlândia empataram 2-2.