Portugal estreia-se com vitória no Europeu de sub-20

Filipe Trindade Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa de sub-20 estreou-se esta quinta-feira no Europeu de andebol da categoria, com uma vitória por 41-31 frente à seleção polaca, num jogo disputado no Pavilhão Municipal de Gaia.

Os irmãos Francisco e Martim Costa estiveram em destaque, ao marcar 18 dos 41 golos de Portugal.

Com este triunfo, Portugal está no topo do Grupo A, em igualdade pontual com a Espanha, que bateu a Noruega, por 38-25.

Esta sexta-feira, de novo em Gaia, a seleção das quinas irá defrontar os noruegueses (19.30 horas) e, se vencer, fica praticamente apurada para os quartos-de-final da competição.

A melhor classificação da seleção lusa num Europeu de sub-20 foi o segundo lugar obtido em 2010, num campeonato realizado na Eslováquia, no qual Portugal apenas saiu derrotado no jogo decisivo com a Dinamarca.

No Grupo B, a Hungria derrotou a Eslovénia (31-22) e as Ilhas Faroé impuseram-se à Dinamarca, por tangencial 33-32. Já no Grupo C, a França sofreu para superar a Croácia (23-21), enquanto a Suécia teve a tarefa mais facilitada ante Montenegro (31-19).

Por último no Grupo D, a Alemanha não teve grandes problemas para levar de vencida a Itália, por 35-26. Já no outro encontro, Islândia e Sérvia empataram 28-28.