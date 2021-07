Portugal estreia-se no andebol com derrota frente ao Egito

JN/Agências Hoje às 13:31 Facebook

A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje frente ao Egito por 37-31, na estreia em torneios oficiais de modalidades coletivas de pavilhão em Jogos Olímpicos, a contar para a primeira jornada do Grupo B de Tóquio2020.

O Egito lidera o agrupamento, com os mesmos dois pontos da Suécia, vice-campeã do mundo, que sofreu este sábado para vencer o Bahrain, por 32-31, enquanto a campeã do mundo, Dinamarca, defrontará o anfitrião Japão às 21.30 horas locais (13.30 em Portugal continental).

Os quatro primeiros classificados de cada um dos dois grupos avançam para os quartos de final do torneio olímpico.

Na segunda-feira, a seleção lusa defronta o Bahrain, novamente às 19:30 (11:30), no Yoyogi National Stadium.