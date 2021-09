Portugal estreia-se nos Europeus de equipas de ténis de mesa com 3-0 à Turquia

JN/Agências Hoje às 16:08 Facebook

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa confirmou, esta quarta-feira, o seu favoritismo e estreou-se no campeonato da Europa de equipas com triunfo por 3-0 sobre a Turquia, no grupo E do evento que decorre em ​​​​​​​Cluj, na Roménia.

O êxito dos lusos, 10.º do ranking mundial sobre os 63.º da mesma hierarquia, foi consumado com três triunfos pelo mesmo resultado, 3-1.

Tiago Apolónia bateu Ibrahim Gunduz por 11-8, 11-4, 9-11 e 11-4, Marcos Freitas impôs-se a Abdullah Yigenler por 11-9, 11-6, 7-11 e 11-4, enquanto João Monteiro ganhou a Tugay Yilmaz por 11-3, 10-12, 11-9, e 11-6.

Marcos Freitas é o 24.º atleta do ranking mundial, Tiago Apolónia 59.º e João Monteiro 81.º, enquanto Ibrahim Gunduz é 169.º, Abdullah Yigenler 205.º e Tugay Yilmaz 1518.º.

Na quinta-feira, Portugal tem um desafio mais complicado, frente à Dinamarca, 23.ª da hierarquia internacional, e que tem como jogadores mais fortes Jonathan Groth (32.º), Anders Lind (83.º) e Tobias Rasmussen (208.º).

Já a seleção feminina, que na terça-feira bateu a Croácia por 3-1, tem um desafio mais complicado, ante a Hungria: em caso de vitória, as portuguesas avançam para os quartos-de-final do Europeu.

Por Portugal jogam Fu Yu (47.ª), Shao Jieni (62.ª), Rita Fins (729.ª) e Inês Matos (764.º), sendo que as magiares atuam com Georgina Pota (52.ª), Dora Madarasz (64.ª), Mercedes Nagyvaradi (287.ª) e Leila Imre (614.ª).