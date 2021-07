Portugal faz história no andebol em ronda ditada pela "lei do mais forte"

JN/Agências Hoje às 16:04 Facebook

Portugal superou, esta segunda-feira, uma "montanha-russa" de emoções diante do Bahrain e alcançou a primeira vitória de sempre num torneio olímpico de andebol, numa segunda ronda de Tóquio2020 em que os "colossos" Dinamarca, Suécia, França e Espanha também venceram.

No Yoyogi National Stadium, na capital japonesa, a seleção nacional sofreu a bom sofrer para ultrapassar um adversário que já tinha causado muitas dificuldades à vice-campeã mundial Suécia, mas acabou por bater os asiáticos por 26-25, com o golo decisivo a surgir a um minuto do final, da autoria do mais certeiro dos lusos, Pedro Portela (seis golos).

Na estreia numa competição olímpica de andebol, Portugal arrecadou, assim, a sua primeira vitória de sempre, mantendo-se na luta por uma vaga nos quartos de final, em vésperas de defrontar duas potências mundiais para o Grupo B: Suécia, na quarta-feira, e Dinamarca, na sexta.

O último jogo dos portugueses será frente ao Japão, em 1 de agosto, num duelo que poderá assumir contornos decisivos para as contas do apuramento luso.

A Dinamarca, medalha de ouro no Rio2016 e campeã mundial, voltou a superiorizar-se à concorrência e somou o segundo triunfo no Grupo B, diante do Egito, por 32-27, com destaque para Mikkel Hansen, com nove golos, e Mathias Gidsel, com oito e um acerto de 89% na finalização.

Hansen atingiu uma marca "redonda" nessa partida e chegou aos 1100 golos em 219 jogos pela seleção nórdica, que divide a liderança com a "vizinha" Suécia. Após a vitória tangencial sobre o Bahrain (32-31), na ronda inaugural, os vice-campeões mundiais voltaram a vencer com dificuldade, desta vez ante o anfitrião Japão, por 28-26.

No Grupo A, a França, vice-campeã olímpica, teve de fazer face à reação do Brasil no final do primeiro tempo, mas acabou por superar os brasileiros, por 34-29, liderando o agrupamento juntamente com a Espanha.

A terceira classificada no último Mundial de andebol entrou mal diante da Noruega, equilibrou o resultado em cima do intervalo (13-14) e, depois de uma segunda parte disputada "taco a taco", conseguiu chegar ao triunfo por 28-27, graças a um livre de sete metros convertido por Aleix Gómez no último segundo do jogo.

Depois de ter sido surpreendida pelos espanhóis no arranque do torneio olímpico, a Alemanha, 'bronze' no Rio2016, arrecadou o primeiro triunfo nesta edição dos Jogos, batendo a Argentina por 33-25.

A terceira ronda da fase de grupos está agendada para quarta-feira. Os quatro primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os quartos de final.

Devido à pandemia de covid-19, a 29.ª edição dos Jogos Olímpicos de verão foi adiada para este ano, decorrendo até 08 de agosto, em Tóquio.