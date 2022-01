Portugal faz o pleno e está nos "quartos"

JN/Agências Ontem às 22:19 Facebook

A Seleção Nacional derrotou a Ucrânia (1-0), com golo de Zicky Té, e está nos quartos de final do Europeu, com três triunfos, em outros tantos jogos. O próximo adversário será a Finlândia, na próxima segunda-feira.

Depois das vitórias com Sérvia (4-2) e Países Baixos (4-1), Portugal bateu os ucranianos e somou nove pontos que garantiram o primeiro lugar do Grupo A.

O encontro, que se realizou em Groningen (Países Baixos), mostrou-se muito complicado para a 'equipa das quinas' mediante a extrema organização e coesão da Ucrânia.

Apesar de o empate chegar para a qualificação portuguesa, enquanto os comandados de Jorge Braz não marcara, o selecionador pedia que imprimissem dinâmica para furar a muralha defensiva adversária. Aos 37 minutos a insistência lusa materializou-se em vantagem, após um belo trabalho de Zicky Té, com direito a assistência de Fábio Cecílio.

Assim os campeões Mundiais e Europeus continuam a caminhada para a renovação do título, que tem novo capítulo na próxima segunda-feira, com a Finlândia, a contar para os quartos de final do Europeu2022. A partida realizar-se-á na Ziggo Dome, em Amesterdão.