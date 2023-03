Portugal faz póquer de medalhas na Taça do Mundo

JN Hoje às 22:23 Facebook

Portugal encerrou a participação na Taça do Mundo de ginástica Acrobática, realizada na Maia, com um total de quatro medalhas: uma de ouro, outra de prata e duas de bronze.

Carolina Marques, Joana Pinto e Eduarda Portela conquistaram o primeiro lugar, ao alcançarem 29.360 pontos com o exercício combinado, levando a que "A Portuguesa" fosse tocada na cerimónia de atribuição de prémios.

A medalha de prata foi conquistada pelo par masculino Miguel Lopes e Gonçalo Parreia, na estreia dos dois ginastas em provas internacionais, na condição de seniores. A dupla somou 28.660 pontos ficando a escassas décimas dos primeiros classificados.

Já as medalhas de bronze foram conquistadas pelo par misto Luís Ferreira e Beatriz Mota, com uma pontuação de 27.630 e pelo grupo masculino composto por João Teles, Nuno Santos, Vicente Colaço e Gonçalo Sampaio, com um total de 26.710 pontos.

Classificações dos restantes ginastas lusos nas finais:

Grupo Feminino

4º lugar: Iris Fernandes, Sofia Lopes e Leonor Malho (27.910 pontos)

Par Feminino

5º lugar: Beatriz Carneiro e Yasmin Rodrigues (26.290 pontos)

Par Misto

6º lugar: Bruno Ramalho e Matilde Silva (26.460 pontos)