Portugal fecha fase preliminar do Mundial com nova vitória

A seleção portuguesa somou o terceiro triunfo em outros tantos jogos e avança para a próxima fase 100% vitorioso e já com quatro pontos.

Portugal concluiu, esta segunda-feira, a fase preliminar do Mundial de andebol com mais uma vitória, ao vencer a Argélia (26-19), em jogo da terceira e última jornada do Grupo F.

Depois dos triunfos sobre a Islândia (25-23) e Marrocos (33-20), a seleção portuguesa somou mais um triunfo no Mundial do Egito, numa partida em que chegou ao intervalo a vencer por 14-9.

Este triunfo permite a Portugal vencer o Grupo F, com seis pontos, mais quatro do que Islândia (menos um jogo) e do que a Argélia, com Marrocos (menos um jogo) ainda sem pontuar.

O próximo jogo de Portugal está agendado para quarta-feira, frente à Noruega. Seguir-se-á a Suíça, no dia 22 e a França, a 24. Nesta fase, a equipa de Paulo Jorge Pereira começará já com quatro pontos.