Portugal fecha grupo A da Golden League masculino no segundo lugar

A seleção portuguesa de voleibol masculino ficou, esta quarta-feira, em segundo lugar no grupo Ada Golden League, depois de vencer 3-2 a Eslováquia, em Bratislava.

Com duas seleções já sem aspirações a disputarem a 'final four', a equipa orientada por João José voltou a ser superior, depois de ter vencido à Eslováquia em casa por 3-0, tendo, esta quarta-feira, triunfado por 25-22, 23-25, 25-23, 19-25 e 16-14.

A equipa das quinas entrou melhor na partida, chegou a liderar o primeiro 'set' por quatro pontos (14-10), fechando-o na frente por 25-22.

No segundo jogo, com o comando do marcador mais alternado, os lusos lideravam por 23-22, quando sofreram um parcial de 3-0, cedendo por 25-23, que levou ao empate 1-1.

Com uma entrada forte, traduzida em 6-1, Portugal não contaria estar a perder por 13-11 a meio, contudo, acabou por reassumir as rédeas da partida e fechar em 25-23, liderando por 2-1.

A Eslováquia persistiu na ambição de vitória e empatou com triunfo por 25-19 no quarto parcial, obrigando à 'negra', que esteve bem mais equilibrada, mas os lusos acabaram por levar de vencida 16-14.

Portugal acabou por ser vítima do sorteio, pois encontrou a Turquia, vencedora das últimas duas edições da competição e com quem perdeu os dois jogos, por 3-1 em Viana do Castelo e por 3-0 em Trabzon.