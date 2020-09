JN Ontem às 22:44 Facebook

O selecionador nacional Fernando Santos mostrou-se bastante agradado com a exibição de Portugal na vitória folgada frente à Croácia, por 4-1, na jornada inaugural a Liga das Nações.

"Pelo que vi nos treinos, esperava uma boa exibição, embora sabendo que havia a questão física. Os jogadores conhecem-se bem. Portugal fez um bom jogo, embora tenha tido alguns períodos menos bons, mas fez um bom jogo", frisou o treinador português.

A titularidade na baliza a Anthony Lopes também foi abordada por Fernando Santos: "Para mim não foi surpresa nenhuma. Temos de analisar os treinos. O Anthony estava a jogar, o Rui Patrício não joga há três semanas, veio de férias. Não foi surpresa".

Já sobre a ausência de Cristiano Ronaldo, o selecionador nacional esclareceu que se o avançado "estivesse em condições estaria no jogo". "Nem que fosse para entrar durante o jogo. Sente-se melhor, treinou hoje [sábado] e deve ir à Suécia. Não tem nenhuma lesão. Tem uma infeção e terá de recuperar dessa infeção", acrescentou.

Por seu lado, os estreantes a marcar pela seleção das quinas, Diogo Jota e João Félix não esconderam a alegria por terem contribuído para o triunfo de Portugal. "

"É um sonho cumprido desde pequeno, poder marcar pela seleção. Foi uma boa vitória para começar da melhor maneira a defesa do título", afirmou o avançado do Wolverhampton.

Já o jogador do Atlético de Madrid salientou que Portugal fez "um grande jogo contra o vice-campeão do mundo". "Não são fáceis estes jogos de seleções. São jogos muito competitivos. Estivemos muito bem. Conseguimos chegar bem na zona de finalização e fizemos quatro [golos]", completou.

Também João Cancelo falou do golo que apontou e desbloqueou o jogo. "Acreditei no lance do golo e aconteceu de forma natural. Fizemos um grande jogo e somos justos vencedores", atirou.

O médio Danilo Pereira, do F. C. Porto, também se mostrou satisfeito com a exibição lusa. "Conseguimos atacar bem e fechar os espaços. Demonstrámos que temos um grande espírito de grupo. Estamos a passar por uma situação atípica, mas temos condições para recuperar bem e estar preparados para o jogo com a Suécia", prosseguiu.