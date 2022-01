Portugal Football School organiza conferência "Ciência e Futebol"

JN Hoje às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

No evento serão discutidos temas científicos em várias áreas do desporto.

A Portugal Football School (PFS), unidade de investigação e formação da Federação Portuguesa de Futebol, irá realizar nos dias 29 e 30 de abril a conferência internacional "Ciência e Futebol", na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Esta contará com investigadores nacionais e internacionais, que irão discutir temas ligados às Ciências do Desporto, aplicadas no futebol, futsal, futebol de praia e futebol virtual.

Ao longo de dois dias, especialistas provenientes das universidades de Porto, Lisboa, Beira Interior, Évora, Coimbra, Maia, Lusófona e Trás-os-Montes/Alto Douro, a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, a NOVA Medical School, os Institutos Politécnicos da Maia e da Guarda, a United Arab Emirates University (Emirados Árabes Unidos) e o VU University Medical Center Amsterdam (Países Baixos), vão elucidar as pessoas inscritas acerca de temas relativos às Ciências do Desporto.

André Seabra, diretor da Portugal Football School, explicou sentir-se "satisfeito com o regresso deste evento". "É mais um sinal que podemos estar a caminhar para a normalização da vida de todos após a pandemia que assolou o mundo", disse. A PFS interrompeu a atividade anual devido à pandemia da covid-19.