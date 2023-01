Portugal fora dos quartos de final do Mundial de andebol

JN Hoje às 21:00 Facebook

Derrota com a Suécia, por 32-30, ditou eliminação da seleção lusa.

Portugal precisava de pontuar no último jogo do Grupo II do Campeonato do Mundo, mas não conseguiu aguentar a força e a qualidade dos suecos. A jogar em casa, com cerca de 12 mil espectadores na Arena de Gotemburgo, a seleção nórdica levou a melhor e deixou a equipa das quinas fora dos quartos de final.

Na primeira parte, os portugueses ainda conseguiram transcender-se, com eficácia no ataque e bom nível a defender, chegando ao intervalo a ganhar por 14-13. O problema veio depois do intervalo. Mesmo já apurados, os suecos carregaram no acelerador, passaram para a frente e ganharam vantagem no marcador, apesar da boa reação lusa nos minutos finais.

Com esta derrota, Portugal termina a segunda fase do Mundial no quarto lugar do grupo, com cinco pontos, e é a Hungria, com seis, que segue com a Suécia para os quartos de final. A Islândia ficou em terceiro, mas também é afastada.

A eliminação significa que a equipa de Paulo Jorge Pereira falhou o objetivo de melhorar o décimo lugar obtido no Mundial de há dois anos, no Egito. O empate cedido frente ao Brasil, na primeira jornada desta fase, acabou por ser fatal para as aspirações lusitanas.