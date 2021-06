Portugal garante presença no Mundial de futebol de praia

Hoje às 23:08 Facebook

A Seleção Nacional de futebol de praia garantiu presença no próximo Mundial, que se vai realizar em Moscovo, na Rússia, entre 19 e 29 de agosto, ao derrotar o Azerbaijão (6-1).

Com este triunfo expressivo os comandados de Mário Narciso apuraram-se para as meias-finais da fase de qualificação e carimbaram a possibilidade de defender o título de Campeões do Mundo, conquistado em 2019, no Paraguai.

Apesar de o mais difícil já estar feito, Mário Narciso não quer baixar a intensidade, até porque considera que ainda há muito por fazer. "Queremos sempre ganhar, porque a cara de quem ganha não é igual à cara de quem perde. O principal está feito, mas, mesmo com a descompressão, queremos ganhar aqui até ao fim. Até ao Mundial ainda há muita coisa pelo meio, o Euro Winners de clubes, o nosso campeonato... Ainda se vai passar muito", assegura o selecionador.

Os autores dos golos lusos foram Rúben Brilhante (6'), Bê Martins (14' e 16'), Belchior (14'), auto-golo de Elshad Manafov (17') e Léo Martins (29').