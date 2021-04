Portugal garante qualificação para o Europeu de 2022

JN Hoje às 19:38 Facebook

A seleção portuguesa de andebol garantiu, esta quinta-feira, a presença no Campeonato da Europa de 2022 ao vencer fora de portas a congénere de Israel, por 41-29, no quinto jogo do Grupo 4 da segunda fase de qualificação.

Portugal continua a fazer história, depois de ter garantido em março a qualificação inédita para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020 e do décimo lugar no Mundial em janeiro.

As quinas terminam a fase de qualificação no domingo, frente à Lituânia, uma partida agendada para as 17 horas, no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos.

O Europeu de 2022 está marcado para os dias 13 a 30 de janeiro, na Hungria.