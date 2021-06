Portugal garante três finais na estreia nos europeus de canoagem

JN/Agências Hoje às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Três finais em quatro possíveis é o "balanço muito positivo" da seleção portuguesa de canoagem, esta quinta-feira, dia de arranque dos Campeonatos Europeus, na Polónia, apesar dos "ajustes" necessários à equipa depois do problema de saúde que afastou Emanuel Silva da competição.

"É obvio que não podemos falar deste primeiro dia sem referir a situação do Emanuel Silva que veio condicionar a nossa participação no Europeu, pois tivemos de ajustar e reformular as embarcações. Mas é um balanço muito positivo, pois dos quatro barcos em competição três ganharam e vão diretas à final", resumiu o vice-presidente da federação.

Ricardo Machado, igualmente diretor técnico nacional, recordou os triunfos de Fernando Pimenta em K1 1000, de João Ribeiro e Messias Baptista em K2 500 e de Norberto Mourão na canoagem adaptada, em VL2.

A situação de Emanuel Silva, com um problema renal, acabou por inviabilizar a participação do K4 500 com João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, bem como o K2 500 que iria fazer com Messias, que assim teve a companhia de João.

O canoísta, que vai para os quintos Jogos Olímpicos, foi internado na quarta-feira e continua hospitalizado, sendo monitorizado e esperando-se que na sexta-feira seja tomada uma decisão quanto ao seu caso, se não se resolver naturalmente.

"É uma situação que não estávamos a contar, um imprevisto, mas estamos confiantes de que tudo vai correr bem, o Emanuel Silva vai estar em breve connosco, ultrapassar esta fase complicada que está a viver e estamos confiantes que a recuperação dele será rápida e em breve podemos contar com ele para o objetivo principal da época que é Tóquio2020", completou.

O técnico nacional da canoagem adaptada Ivo Quendera elogiou o "objetivo cumprido" de Norberto Mourão em VL2, especialidade na qual confia ir ver o atleta no "pódio", elegendo como principais adversários para sexta-feira os representantes da Rússia, Espanha e Polónia. "São quem vai lutar pelo pódio e acredito que tudo será possível", completou.

PUB

Norberto Mourão assumiu que o desempenho "decorreu como previsto, passando diretamente à final e poupando o esforço de uma eventual semifinal".

Na sexta-feira, na regata das medalhas, espera reagir bem ao "calor e vento" que se tem feito sentir em Poznan, prometendo "dar tudo para tentar o melhor resultado para Portugal".