Portugal goleia a Nigéria em bom ensaio para o Mundial

Nuno A. Amaral Hoje às 20:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Fernandes bisou na primeira parte. Estreante Gonçalo Ramos e João Mário também marcaram. Sem Ronaldo, seleção portuguesa fez exibição de qualidade.

A uma semana da estreia no Mundial do Catar, a seleção portuguesa bateu a Nigéria (4-0), num jogo particular realizado esta quinta-feira no Estádio de Alvalade. Bruno Fernandes marcou dois golos na primeira parte. Na segunda, Gonçalo Ramos e João Mário selaram o resultado.

Sem Cristiano Ronaldo, que ficou de fora devido a problemas gástricos, e com Rui Patrício na baliza, a equipa das quinas apresentou um onze com muita capacidade de posse de bola (William, Otávio, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix e André Silva jogaram do meio-campo para a frente) e fez uma exibição vistosa.

PUB

Logo aos nove minutos, na sequência de uma das muitas boas jogadas do ataque português, Bruno Fernandes inaugurou o marcador, após assistência de Diogo Dalot. O médio do Manchester United viria a fazer também o segundo golo da noite, na transformação de um penálti, aos 35 minutos.

Ao intervalo, o selecionador Fernando Santos promoveu uma série de substituições, entre as quais a de Rúben Dias por Pepe, que se juntou ao estreante António Silva no centro da defesa. Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Nuno Mendes também só jogaram 45 minutos, tendo saído para dar o lugar a João Mário, Vitinha e Raphael Guerreiro.

Durante a segunda parte, o técnico português também lançou Gonçalo Ramos, outra estreia na seleção principal de Portugal, para além de Ricardo Horta. A Nigéria, treinada por José Peseiro, criou perigo aos 72 minutos, num lance em que Rui Patrício evitou o 2-1 com uma grande defesa. Aos 80 minutos, o guarda-redes da Roma voltou a brilhar, defendendo uma grande penalidade a castigar falta de Dalot na área lusa.

Aos 82 minutos, Gonçalo Ramos fez o 3-0, noutra boa jogada ofensiva de Portugal, a passe de Guerreiro. Aos 84, mais um lance de excelente recorte técnico no ataque lusitano, com uma série de passes bem medidos e assistência de calcanhar de Ramos para João Mário fazer o 4-0.

A equipa portuguesa parte esta sexta-feira, às 12.30 horas, para o Catar, onde fará o primeiro jogo no Grupo H, diante do Gana, no próximo dia 24. Depois, jogará com o Uruguai, no dia 28, e com a Coreia do Sul, a 2 de dezembro.