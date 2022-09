Portugal goleia a República Checa com Diogo Dalot em destaque

André Bucho Ontem às 21:40 Facebook

Seleção nacional derrotou a congénere checa por 4-0 e assume a liderança do grupo A2 da Liga das Nações. Diogo Dalot bisou, Bruno Fernandes e Diogo Jota marcaram os outros golos.

Sem grandes dificuldades, Portugal derrotou a República Checa, em Praga, por 4-0, em encontro da 5.ª jornada da Liga das Nações. Os checos entraram com mais vontade na partida, mas a seleção nacional respondeu à altura e chegou ao golo por Diogo Dalot aos 33 minutos, o primeiro do lateral do Manchester United ao serviço da equipa das quinas.

Bruno Fernandes dilatou a vantagem já nos descontos da primeira parte e quando tudo parecia encaminhado para o intervalo, Cristiano Ronaldo cometeu grande penalidade, mas Patrick Schick não acertou na baliza.

Na segunda metade, Portugal baixou o ritmo, mas nem isso impediu os comandados de Fernando Santos de marcarem mais dois golos. Dalot bisou com um tiro do meio da rua e Diogo Jota, que saiu do banco, colocou o marcador em 4-0, resultado final.

Com este triunfo, e face à derrota caseira da Espanha frente à Suíça, Portugal assume a liderança do Grupo A2 da Liga das Nações e precisa apenas de empatar com a Espanha, na terça-feira, em Braga, para garantir o passaporte para a Final Four da competição.